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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПЯТЫЙ РАУНД ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ МЕЖДУ МИД БЕЛАРУСИ И ИРАНА СОСТОЯЛСЯ В ТЕГЕРАНЕ
09:09 11.07.2019

Пятый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Ирана состоялся 10 июля в Тегеране.

Белорусскую сторону на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, иранскую – заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Сейед Аббас Аракчи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе консультаций стороны рассмотрели вопросы двусторонней повестки дня, выразили удовлетворение состоянием политических связей и межпарламентского взаимодействия, подчеркнули важность подготовки запланированного на октябрь 2019 года 15-го заседания смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, а также активизации работы по совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы.

А. Дапкюнас и А. Аракчи предметно обсудили международную и региональную проблематику, подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения международного права, использования исключительно дипломатических методов для разрешения существующих противоречий вокруг вопроса об иранской ядерной программе и обеспечения региональной стабильности и безопасности.

А. Дапкюнас также провел встречу с министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которой стороны позитивно оценили состояние и перспективы белорусско-иранских отношений.
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