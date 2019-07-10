В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге (Россия) ГПО «Белэнерго», Российский экспортный центр и Уральский турбинный завод 10 июля подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», цель меморандума – продолжение развития долгосрочного сотрудничества в области проектирования и изготовления паровых теплофикационных и конденсационных турбин, а также оказания услуг по модернизации оборудования, поставке оригинальных запасных частей, пуско-наладке, гарантийному и пост гарантийному сервисному обслуживанию и монтажу оборудования на энергогенерирующих предприятиях ГПО «Белэнерго». Речь идет, в частности, о проектах на станциях Могилева, Витебска, Минска, заложенных в «Отраслевой программе развития электроэнергетики на период 2016-2020 годы».

Уральский турбинный завод, являясь одним из ведущих предприятий по выпуску теплофикационных паровых турбин на постсоветском пространстве, на протяжении долгих лет поставлял паровые турбины для белорусской энергосистемы. Парк паровых турбин белорусской энергосистемы на 20% представлен турбинами уральского предприятия. В различные годы в Беларусь было поставлено 20 паровых турбин УТЗ, 13 из которых в настоящее время вырабатывают электроэнергию и тепло для потребителей Минска, Могилева, Витебска, Полоцка, Мозыря, Гродно. В настоящее время завод завершает реконструкцию турбины ПТ-60 на Гродненской ТЭЦ-2, а также масштабный проект реконструкции Минской ТЭЦ-3 (очереди 14 МПа).

Объединение усилий трех компаний позволит предложить комплексные инновационные решения для энергетики Беларуси с наилучшими технико-экономическими показателями оборудования, с одной стороны, и оптимальным и доступным финансированием таких проектов, с другой стороны.

«Новый этап нашего сотрудничества позволит существенно повысить надежность и экономичность работы энергосистемы Республики Беларусь. Ввод новых мощностей и реконструкция существующих с использованием технического потенциала и опыта УТЗ позволит добиться максимальной эффективности проводимых мероприятий, в том числе за счет снижения затрат на последующие ремонты и сервисное обслуживание», – сказал генеральный директор ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд.

«Республика Беларусь - давний партнёр Свердловской области. Подписание данного меморандума имеет важное значение для развития энергомашиностроительного комплекса Урала и роста экспорта», – подчеркнул министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

«Группа РЭЦ готова предлагать в рамках конкурсных процедур оптимальные пакетные решения по структурированию сделок и организации доступного финансирования экспортных контрактов, предусматривающих привлечение оборудования российских производителей и российских подрядных организаций для реализации проектов в области энергетики», – отметил генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

«Невзирая на скромное название документа, это крайне важное для нас событие. Белэнерго - наш многолетний и крайне надежный партнер, с которым все меморандумы превращались в твердые контракты. И не менее надежен Российский экспортный центр, умеющий претворять поручения Правительства страны о поддержке экспортеров в надежно работающие механизмы для этого», – сказал председатель Совета директоров Уральского турбинного завода Михаил Лифшиц.