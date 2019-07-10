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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАДИМИР МАКЕЙ И ЗАМПОМОЩНИКА ГОССЕКРЕТАРЯ США ДЖОРДЖ КЕНТ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
13:15 10.07.2019
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 10 июля встретился с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений.
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