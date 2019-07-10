МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ВЛАДИМИР МАКЕЙ И ЗАМПОМОЩНИКА ГОССЕКРЕТАРЯ США ДЖОРДЖ КЕНТ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

13:15 10.07.2019 Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 10 июля встретился с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений.