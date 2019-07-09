Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков в качестве члена Бюро Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) председательствовал на сегменте интеграции ЭКОСОС, который состоялся 8 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, сегмент интеграции 2019 году прошел по общей теме ЭКОСОС и политического форума «Расширение прав и возможностей людей и обеспечение инклюзивности и равенства». Это было его первое заседание после пересмотра Генеральной Ассамблеей ООН мандата Совета (включая сегмент интеграции) в 2018 году.

Открывая заседание, белорусский дипломат отметил важность анализа работы всех вспомогательных органов ЭКОСОС и обеспечения координации между ними и в рамках системы ООН, а также рассмотрения взаимосвязи между целями устойчивого развития через призму людей, планеты, процветания, мира и партнерских отношений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял участие в работе сегмента и представил Совету годовой обзорный доклад Координационного совета руководителей системы ООН.

В качестве основного докладчика в сегменте интеграции ЭКОСОС приняла участие Постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене, председатель 28-й сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию (КППУП) Елена Купчина, которая выступила по теме «Процветающие и мирные общества в эпоху Целей устойчивого развития».

Состоявшиеся дискуссии продемонстрировали богатый опыт, технический и экспертный анализ основных органов ЭКОСОС и системы развития ООН, а также необходимость их использования для ускорения прогресса в реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

Закрывая заседание, В.Рыбаков подчеркнул, что сегмент внес важный вклад в подготовку тематических обзоров, которые пройдут на политическом форуме высокого уровня под эгидой ЭКОСОС, и способствовал повышению согласованности в системе ООН в целях достижения ЦУР.

Сегмент интеграции проводится в течение одного дня непосредственно перед проведением политического форума высокого уровня под эгидой ЭКОСОС. Этот сегмент способствует координации работы вспомогательных органов Совета, обеспечению более четкого разделения обязанностей между ними и согласованию политики и деятельности специализированных учреждений в отношении целей в области устойчивого развития и других согласованных на международном уровне целей в области развития.