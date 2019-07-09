МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И США ОБСУЖДАЮТ РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

11:12 10.07.2019 Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 9 июля встретился с делегацией департамента энергетики США, которая находится в Минске с рабочим визитом. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили совместные усилия и перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в сфере нераспространения ядерного оружия и обеспечения глобального режима физической ядерной безопасности, обменялись мнениями об иных актуальных направлениях взаимодействия в области мирного использования атомной энергии.