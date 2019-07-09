Генеральный консул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель 9 июля провел переговоры с президентом китайской многопрофильной компании Shanghai Sinochain Hi-Tech Incorporated Лу Кунем (Шанхай).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Генерального консульства Беларуси в Шанхае, стороны обсудили вопросы налаживания взаимовыгодного сотрудничества китайской компании с ведущими логистическими операторами Беларуси, перспективы поставок на рынок КНР через каналы компании пищевой продукции белорусских предприятий (говядины, мяса птицы, молочной продукции), а также лесоматериалов и химической продукции.

Достигнута также договоренность о проработке визита делегации компании Shanghai Sinochain в Беларусь.