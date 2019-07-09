Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин во главе белорусской делегации примет участие в переговорах по присоединению Беларуси ко Всемирной торговой организации (ВТО), которые пройдут 9-12 июля в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в рамках визита запланированы встречи первого вице-премьера с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу, заместителем гендиректора ВТО Аланом Вулффом, а также с председателем рабочей группы – постоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу.

12-е заседание рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси состоится 11 июля.