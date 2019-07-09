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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АЛЕКСАНДР ТУРЧИН ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ БЕЛАРУСИ К ВТО
09:06 10.07.2019
Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин во главе белорусской делегации примет участие в переговорах по присоединению Беларуси ко Всемирной торговой организации (ВТО), которые пройдут 9-12 июля в Женеве (Швейцарская Конфедерация).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в рамках визита запланированы встречи первого вице-премьера с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу, заместителем гендиректора ВТО Аланом Вулффом, а также с председателем рабочей группы – постоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу.
12-е заседание рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси состоится 11 июля.
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