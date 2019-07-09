В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси 8 июля состоялась встреча с руководством Программы малых грантов Глобального экологического фонда (ПМГ ГЭФ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, в рамках встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с налаживанием контактов, текущими проектами и перспективными направлениями сотрудничества в рамках Глобального экологического фонда.

В Беларуси ПМГ ГЭФ работает с 2005 года. За этот период программой профинансировано 140 проектов на общую сумму 5593125 долларов США.

В результате сотрудничества в Беларуси было восстановлено около 10000 га деградированных торфяников, осуществлена рекультивация почти 600 га деградированных земель и высажено более 3,5 млн деревьев, в том числе на территории районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, реализовано 64 проекта в области предотвращения, адаптации и смягчения последствий изменения климата, благодаря которым выбросы СО2 сокращены на 20000 тонн ежегодно, переупаковано и обеспечено экологически безопасное хранение более 200 тонн непригодных пестицидов, обезврежено более 70 тонн опасных отходов, относящихся к стойким органическим загрязнителям, создана инфраструктура, обеспечивающая устойчивое функционирование 9 особо охраняемых природных территорий Беларуси.

В рамках проекта ПМГ ГЭФ «Демонстрационный проект по сокращению выбросов парниковых газов на примере Ивьевского района Гродненской области» приобретены и переданы в пользование социальным службам Ивьевского района 2 электромобиля. Благодаря проекту сокращены выбросы углекислого газа, снижены расходы социальных учреждений на эксплуатацию транспорта, улучшено медицинское и социальное обслуживание местного населения. Программой развития ООН совместно с Минприроды в настоящее время готовится пилотный проект для привлечения средств ГЭФ на развитие инфраструктуры электротранспорта в масштабах страны.

Благодаря реализации проекта ПМГ ГЭФ «Обращение с опасными отходами, содержащими стойкие органические загрязнители (СОЗ)», впервые был создан и на практике апробирован механизм вывоза из Беларуси для обезвреживания за рубежом опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители. В целом, при поддержке ПМГ ГЭФ обезврежено 72 тонны данных отходов, опыт реализации проекта стал основой для подготовки полномасштабного проекта по обезвреживанию СОЗ на сумму 8,4 млн долларов США, который уже одобрен для финансирования ГЭФ и реализуется в Беларуси.

Текущие проекты ПМГ ГЭФ включают программы по снижению негативного воздействия на климат через продвижение экологически безопасных технологических решений и подходов к управлению, основанных на принципах «зеленой» экономики, на региональном уровне; созданию и устойчивому функционированию комплексной системы экологического просвещения по вопросам предотвращения, смягчения и адаптации к последствиям изменения климата, а также сохранения окружающей среды; сокращению объемов выбросов в атмосферу парниковых газов за счет подогрева воды и многие другие.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык выразил благодарность руководству ПМГ ГЭФ за интенсивное сотрудничество и подтвердил заинтересованность в дальнейшей реализации проектов данной программы в Беларуси с целью обеспечения максимально возможного уровня защиты окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.