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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО ХОЧЕТ, ЧТОБЫ БКК И "СЛАВКАЛИЙ" ВЫХОДИЛИ НА РЫНОК СОГЛАСОВАННО
15:41 09.07.2019

Александр Лукашенко 9 июля обсудил с предпринимателем Михаилом Гуцериевым строительство Нежинского горно-обогатительного комбината и перспективы реализации продукции.

"Самое главное, я хотел бы сегодня услышать от вас о том, как идет строительство основного нашего проекта - комбината по добыче калийных солей, удобрений, какие вы видите уже сейчас перспективы по добыче и реализации этой продукции", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Нам очень важно, чтобы мы склеили отношения "Славкалия" с Белорусской калийной компанией и на рынок вы выходили согласованно. После того, как мы введем Нежинский комбинат, и после того, как мы введем на Припяти (мы открыли уже предприятие), мы займем практически первое место по добыче калийных удобрений в мире. То есть у нас будет возможность диктовать условия реализации. Хотелось бы уже сейчас начинать в этом направлении работать, как когда-то мы с вами договаривались. Меня интересует это проект, как он реализуется", - отметил он.
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