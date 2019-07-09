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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ И КАНАДЫ БУДУТ ОБМЕНИВАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ, СВЯЗАННОЙ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ ДОХОДОВ
14:39 09.07.2019

Меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Центром по анализу финансовых операций и отчетов Канады подписан в Гааге в ходе мероприятий пленарного заседания группы «Эгмонт». От белорусской стороны меморандум подписал директор Департамента финансового мониторинга Вячеслав Реут, от канадской – директор Центра по анализу финансовых операций и отчетов Канады Нада Симаан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, меморандум предусматривает обмен между подразделениями финансового мониторинга Беларуси и Канады информацией, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности. Документ вступил в силу с момента подписания.

До настоящего время сотрудничество подразделений финансового мониторинга Беларуси и Канады было ограничено ввиду отсутствия подобного соглашения.
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