Меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Центром по анализу финансовых операций и отчетов Канады подписан в Гааге в ходе мероприятий пленарного заседания группы «Эгмонт». От белорусской стороны меморандум подписал директор Департамента финансового мониторинга Вячеслав Реут, от канадской – директор Центра по анализу финансовых операций и отчетов Канады Нада Симаан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, меморандум предусматривает обмен между подразделениями финансового мониторинга Беларуси и Канады информацией, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности. Документ вступил в силу с момента подписания.

До настоящего время сотрудничество подразделений финансового мониторинга Беларуси и Канады было ограничено ввиду отсутствия подобного соглашения.