Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян обсудили вопросы сотрудничества в сфере железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, на состоявшейся 8 июля встрече стороны обменялись статистической информацией о показателях внешней торговли товарами и услугами.

«Мы готовы обсуждать все вопросы и найти по ним соответствующие решения, которые будут выгодными для обеих стран. Один из главных вопросов – организация транспортной связи Беларуси и Армении. У нас нет прямых коммуникаций, но есть возможность их создать в рамках ЕАЭС», - отметил С. Папикян.

«Несомненно, мы в этом тоже заинтересованы, кроме того, необходимо построить инфраструктуру, обеспечивающую доставку товаров в/из наших стран и транзитные перевозки. Предлагаю рассмотреть возможность перевозки экспортных грузов Армении в Беларусь и транзитом по ее территории железнодорожным транспортом», – подчеркнул А. Авраменко.

С. Папикян сообщил, что строится дорога Север-Юг, которая соединяет Грузию с Ираном, через 2-3 года будет завершено ее строительство. Недалеко от Ирана находится г. Мегри, где расположена свободная экономическая зона. Это хорошая возможность, чтобы расширить географию поставок белорусских товаров: в Армению, Иран и Средний Восток. Сейчас также идет обсуждение с Китаем о соединении Севера-Юга с Шелковым путем – если это произойдет, то маршрут станет ключевым дорожным путем в соединении с Востоком.

А. Авраменко же предложил ознакомиться с условиями работы в особых экономических зонах «Бремино - Орша», а также «Великий камень» и в случае заинтересованности рассмотреть вопрос участия в качестве резидента или инвестора.

Министры обсудили и воздушный транспорт, который на сегодня обеспечивается регулярным воздушным сообщением по направлению Минск – Ереван – Минск 2 раза в неделю, а в летний период (июнь - сентябрь 2019 г.) добавлена дополнительная 3-я частота. Однако белорусская сторона предложила рассмотреть вариант субсидирования белорусских авиационных перевозок в части перевозок туристов для формирования ценовой привлекательности данного маршрута.

Обсуждая сферу автомобильного транспорта, ключевым вопросом стало количество разрешений между странами на осуществление перевозок. Так, белорусская сторона предложила армянской стороне рассмотреть вопрос на очередной Смешанной комиссии о выделении дополнительных разрешений.

Также армянская сторона выразила заинтересованность в опыте Беларуси в дорожной отрасли. В связи с чем было предложено организовать приезд армянской делегации для ознакомления со всеми имеющимися и применяемыми технологиями при строительстве белорусских автодорог.

В заключении министры договорились об осуществлении скоординированной транспортной политики государств, а также о встрече в сентябре текущего года в Ереване, где продолжат обсуждение намеченных тем.