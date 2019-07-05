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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МГУП ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ОБУЧЕНИЮ КИТАЙСКИХ ГРАЖДАН
11:55 09.07.2019
Могилевский госуниверситет продовольствия посетил полномочный представитель консалтингового общества с ограниченной ответственностью «Донг Фанг Хонг Юан» (КНР, Пекин) Сюй Цзывэй.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в вузе, эта компания активно участвует в проекте развития программы обучения китайских граждан за границей.
По итогам переговоров подписан договор о сотрудничестве между МГУП и китайской фирмой. Сюй Цзывэю переданы рекламные материалы и проспекты университета, а также выдан сертификат официального партнера МГУП по набору, направлению и обучению иностранных граждан из Китая.
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