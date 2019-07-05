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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НА БУТБ НАМЕРЕНА АККРЕДИТОВАТЬСЯ ПЕРВАЯ КОМПАНИЯ ИЗ ИНДИИ
10:53 09.07.2019

В ближайшее время в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) может аккредитоваться первая компания из Индии. Соответствующая договоренность достигнута 8 июля по итогам визита в центральный офис БУТБ делегации Dhira Timber Industries – крупного индийского импортера лесопродукции.

Как сообщает сайт БУТБ, кКомпания базируется в Дели и поставляет на индийский рынок широкий спектр изделий из древесины: от пиломатериалов и щепы до фанеры и древесно-стружечных плит. По словам коммерческого директора Dhira Timber Industries г-на Рахи Агарвала, решение о выходе на биржевые торги обусловлено тем, что биржа обеспечивает прямой доступ к производителям лесоматериалов, позволяя осечь лишние посреднические звенья.

«Наша компания специализируется на оптовой торговле лесопродукцией, в том числе белорусской, которую мы до недавнего времени покупали через посредников. Поскольку в Индии это очень конкурентная ниша, мы работаем с минимальной торговой надбавкой, зарабатывая на объемах. Поэтому для нас биржевые торги – это возможность приобретать ресурс непосредственно у производителей. Таким образом, мы рассчитываем существенно повысить маржинальность нашего бизнеса», - подчеркнул индийский бизнесмен.

В свою очередь исполняющий обязанности председателя правления БУТБ Анатолий Зарецкий отметил важность развития торгово-экономических отношений между Республикой Беларусь и Индией и выразил готовность оказать Dhira Timber Industries необходимое содействие по выходу на рынок Республики Беларусь.

В рамках визита в Беларусь делегация Dhira Timber Industries также намерена посетить ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» и ГЛХУ «Бегомльский лесхоз» для ознакомления с ассортиментом и качественными характеристиками белорусской лесопродукции. Кроме того, запланированы переговоры с УП «Беллесэкспорт» и ОАО «Белорусская лесная компания», в ходе которых будут обсуждены вопросы логистики и предполагаемые объемы закупок.
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