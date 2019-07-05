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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КИТАЙЦЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ БЕЛОРУССКИМ ОПЫТОМ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ В ТЕПЛИЦАХ
10:10 09.07.2019
В рамках визита Китайской делегации из округа Вэйфан провинции Шаньдун в Минск 6 июля состоялось посещение КУП «Минская овощная фабрика» с участием начальника ГУПР Мингорисполкома Андрея Улезло.
Как сообщает ГУ “Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома”, в последние годы в Вэйфане построен ряд современных предприятий по производству высококачественной плодоовощной продукции. В этой связи представителям китайской делегации интересен опыт и технологии КУП «Минская овощная фабрика» по выращиванию овощей в тепличном комплексе.
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