Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 8 июля встретился с членами рабочей группы по Восточной Европе и Центральной Азии (КОЭСТ) Совета ЕС по иностранным делам.

Делегация КОЭСТ в составе представителей Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и Европейской службы внешних действий находится в Беларуси с визитом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, участники встречи обсудили состояние политического диалога и отраслевого сотрудничества Беларуси с Евросоюзом, участие нашей страны в инициативе ЕС «Восточное партнерство», реализацию в Беларуси проектов международной технической помощи Европейского союза, а также ситуацию в восточноевропейском регионе.

О. Кравченко представил делегации КОЭСТ видение Республикой Беларусь перспектив отношений с Европейским союзом. Акцентировал важность скорейшей отмены остающихся санкций Евросоюза, начала переговоров по новому базовому соглашению. Ознакомил с подходами белорусской стороны по восстановлению доверия и разрядке напряженности в регионе. Высказался за развитие прямого диалога между ЕАЭС и ЕС с выходом на формирование общего экономического пространства.

Запланированы также переговоры делегации КОЭСТ с руководством Национального собрания Беларуси, министерств экономики, финансов, юстиции, образования и Центризбиркома.

КОЭСТ является постоянно действующим рабочим органом по выработке решений Совета ЕС по иностранным делам, касающихся сотрудничества со странами постсоветского пространства. Данная структура включает в себя сотрудников дипмиссий стран-членов Евросоюза, аккредитованных при его руководящих органах в Брюсселе. Предыдущий визит членов КОЭСТ в Беларусь состоялся в июне 2015 года.