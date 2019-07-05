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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОТРАСЛЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ С ЕВРОСОЮЗОМ ОБСУЖДЕНО НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:07 09.07.2019
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 8 июля встретился с членами рабочей группы по Восточной Европе и Центральной Азии (КОЭСТ) Совета ЕС по иностранным делам.
Делегация КОЭСТ в составе представителей Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и Европейской службы внешних действий находится в Беларуси с визитом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, участники встречи обсудили состояние политического диалога и отраслевого сотрудничества Беларуси с Евросоюзом, участие нашей страны в инициативе ЕС «Восточное партнерство», реализацию в Беларуси проектов международной технической помощи Европейского союза, а также ситуацию в восточноевропейском регионе.
О. Кравченко представил делегации КОЭСТ видение Республикой Беларусь перспектив отношений с Европейским союзом. Акцентировал важность скорейшей отмены остающихся санкций Евросоюза, начала переговоров по новому базовому соглашению. Ознакомил с подходами белорусской стороны по восстановлению доверия и разрядке напряженности в регионе. Высказался за развитие прямого диалога между ЕАЭС и ЕС с выходом на формирование общего экономического пространства.
Запланированы также переговоры делегации КОЭСТ с руководством Национального собрания Беларуси, министерств экономики, финансов, юстиции, образования и Центризбиркома.
КОЭСТ является постоянно действующим рабочим органом по выработке решений Совета ЕС по иностранным делам, касающихся сотрудничества со странами постсоветского пространства. Данная структура включает в себя сотрудников дипмиссий стран-членов Евросоюза, аккредитованных при его руководящих органах в Брюсселе. Предыдущий визит членов КОЭСТ в Беларусь состоялся в июне 2015 года.
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