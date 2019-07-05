Региональный стратегический форум Всемирного почтового союза (ВПС) для стран Европы и Центральной Азии состоится 9-10 июля в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, Минский форум — один из шести региональных форумов по вопросам почтовой деятельности, которые проводятся ВПС в 2019 году. Такие мероприятия будут способствовать разработке перспективной стратегии ВПС с учетом особенностей развития регионов и отдельных стран, потребностей регуляторов почтовой сферы и национальных операторов государств — участников ВПС.

В Минске соберутся представители более 30 стран Европы и Центральной Азии.

На форуме будут рассматриваться такие темы, как оценка реализации Стамбульской всемирной почтовой стратегии, региональная составляющая будущей Абиджанской почтовой стратегии, определение приоритетов развития почтовой связи в регионе на 2021-2024 годы.

В рамках мероприятия участники поделятся опытом в области развития почтовой инфраструктуры в целях эффективного обслуживания населения. Почтовые операторы стран региона расскажут о трансформации своей деятельности с учетом стремительного развития цифровых технологий.

Региональный стратегический форум ВПС для стран Европы и Центральной Азии организован международным бюро Всемирного почтового союза, Ассоциацией европейских государственных почтовых операторов и Региональным содружеством в области связи (РСС) при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси совместно с РУП «Белпочта».

ВПС был создан в 1874 году в соответствии с Бернским договором в качестве международной организации, регулирующей международные почтовые услуги. ВПС играет ведущую роль в активизации почтовых услуг и является основным механизмом сотрудничества между почтовыми службами стран мира. Он разрабатывает рекомендации, выступает посредником, оказывает техническую помощь.