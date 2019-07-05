Представители ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», ОДО «Панда», структурных подразделений горисполкома в ходе визита в Калининградскую область в конце прошлой недели провели ряд встреч и переговоров по вопросам сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, подписано соглашение о намерениях между ООО «Кенигсберг трейдинг», «Белалко» и Брестским горисполкомом. Документ предусматривает расширение сотрудничества между двумя предприятиями. Также намечено развитие торгово-экономического и культурного взаимодействия между субъектами хозяйствования Бреста и Калининграда.

Стороны договорились об участии «Кенигсберг трейдинга» 5 сентября в II Экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста. Программа форума будет разделена на несколько блоков — экономический, социальный, строительный. Запланированы тематические презентации, выставки продукции белорусских и зарубежных субъектов хозяйствования, участники смогут подписать контракты и договоры о сотрудничестве.

«В прошлом году на форуме мы подписали контракты более чем на $2 млн. В этот раз рассчитываем, что сумма значительно увеличится. Есть наработки по ряду направлений. Ожидается подписание контрактов в отраслях промышленности, транспорта, сферах образования, культуры, спорта. Также договор о сотрудничестве заключат Московский район Бреста и польский город Богухвала», - сказал первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук.

Свое участие в форуме уже подтвердили представители России, Украины, Польши, Германии, Нидерландов, ожидается приезд деловых кругов из Израиля, США, Молдовы, Китая.

«Отношения с Калининградом и областью развиваются в позитивном ключе. В 2018 году внешнеторговый оборот составил около $6 млн, сальдо положительное — $1,2 млн. Динамика наблюдается и в этом году. В январе-апреле внешнеторговый оборот составил $1,6 млн, темп роста к аналогичному периоду 2018 — 106,6%. На экспорт отгружено товаров на сумму $1,2 млн (рост 6,3%). Резервов для сотрудничества немало», - отметил В. Кравчук.