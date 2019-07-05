Двадцать студентов БГУ принимают участие в Летней школе Совместного института ДПУ-БГУ (Dalian University of Technology, ДПУ-БГУ) в Китае.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в нынешнем году слушателями стали обучающиеся механико-математического и физического факультетов специальностей «Механика и математическое моделирование», «Компьютерная физика», «Ядерная физика и технологии» и «Физика (производственная деятельность)».

Программа школы включает изучение современных проблем прикладной физики и механики, английского языка, посещение исследовательской лаборатории ДПУ. Также с лекцией выступит заместитель декана физического факультета БГУ по научной работе Виталий Ксеневич, а старший преподаватель кафедры английского языка естественных факультетов белорусского вуза Галина Пусенкова проведет конкурс на знание английского языка.

Кроме того, слушателей ознакомят с культурой Китая. В частности, запланированы экскурсия по городу Далянь, посещение достопримечательностей провинции Ляонин.

Завершится работа Летней школы 19 июля. По окончании обучения слушателям вручат сертификаты. Также по итогам работы школы определят лучших студентов из числа обучающихся БГУ, которые получат возможность продолжить обучение в ДПУ–БГУ в Даляне.