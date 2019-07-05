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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКАЯ КАЛИЙНАЯ КОМПАНИЯ ПОСТАВИТ 450 ТЫСЯЧ ТОНН КАЛИЯ В БАНГЛАДЕШ
13:22 08.07.2019

Белорусская калийная компания поставит 450 тысяч тонн калия в Бангладеш. Годовой контракт на поставку подписан 8 июля на встрече председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, уполномоченного по сотрудничеству с Бангладеш Михаила Мясниковича с делегацией Министерства сельского хозяйства Бангладеш во главе с ответственным секретарем Эм-Ди Насируззаманом и руководством государственной корпорации по развитию сельского хозяйства Бангладеш (BADC).

Как сообщает сайт Совета Республики, крупный годовой контракт на поставку белорусского хлористого калия генеральным директором ОАО «Белорусская калийная компания» Еленой Кудрявец и председателем BADC Вахидом Хондакером.

Документ предусматривает экспорт в Бангладеш 450 тысяч тонн калийных удобрений.

Белорусский калий высоко востребован в Бангладеш, так как эта страна является одним из крупнейших сельскохозяйственных центров азиатского региона. По результатам 2018 года доля БКК на калийном рынке Бангладеш превысила 40%.

Прочную основу для партнерства БКК и BADC создает тот факт, что обе компании являются государственными и представляют интересы своих стран, что позволяет с вести совместную работу на стратегическом уровне.

Обсуждены вопросы поставок белорусских калийных удобрений в Бангладеш. Кроме того, затронуты вопросы экспорта белорусской сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, возможности расширения импорта из Бангладеш текстильных товаров. Речь также шла о взаимодействии в сфере подготовки кадров.

«Экономика Бангладеш развивается достаточно успешно. Это растущие рынки. Беларусь заинтересована не только в торговле, но и в развитии инвестиционного сотрудничества с Бангладеш, создании совместных компаний и производств. Готовы делиться своими технологиями и ноу-хау», — отметил М. Мясникович.

Председатель Совета Республики отметил позитивную динамику развития двусторонних связей между странами.

«У нас сложились хорошие двусторонние отношения между правительствами, парламентами. Беларусь всегда стремилась поддерживать Бангладеш как в рамках двусторонних отношений, так и на международных площадках», — подчеркнул он.

Он выразил уверенность в том, что текущий визит будет содействовать развитию сотрудничества между странами и реализации новых совместных проектов.

«Думаю, у нас хорошие перспективы», — подчеркнул он.

Рост взаимной торговли Беларуси и Бангладеш за 2018 год составил 18%. Основа белорусского экспорта в Бангладеш – техника и калийные удобрения.
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