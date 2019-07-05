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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАРАЩИВАНИЕ ПОСТАВОК БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ В КЕМЕРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ В МИНСКЕ
10:19 08.07.2019

Белорусская часть совместной рабочей группы по сотрудничеству с Кемеровской областью – Кузбассом рассмотрела перспективы наращивания поставок товаров и услуг в российский регион.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, участники обсудили на состоявшемся 5 июля заседании результаты торгово-экономического сотрудничества с Кемеровской областью – Кузбассом Российской Федерации (выполнение прогнозных показателей), реализацию плана работы закрепленного министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси по взаимодействию и развитию сотрудничества с Кемеровской областью на 2019 год, состоявшиеся визиты, участие в международных промышленных выставках и основные достигнутые договоренности.

В ходе совещания были заслушаны представители республиканских органов государственного управления и организаций, осуществляющих экспорт в Кемеровскую область – Кузбасс Российской Федерации.

В целом, динамика развития торгово-экономического сотрудничества демонстрирует наличие положительных тенденций по выполнению прогнозных показателей по целому ряду товарных позиций. Однако необходимо указать на отдельные изменения в законодательстве Беларуси, протекционистские меры, принимаемые правительством Российской Федерации по отношению к своим производителям, конкуренцию с Китаем и российскими производителями, которые в той или иной мере препятствуют продвижению белорусских товаров на российском рынке.
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