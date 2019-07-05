Тульская область заинтересована в создании совместного предприятия по производству пассажирского электротранспорта с участием ОАО «УКХ «Белкоммунмаш». Это было отмечено на состоявшейся 5 июля в концерне «Беллегпром» встрече с делегацией Тульской области Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, белорусская и российская сторона существенно продвинулись в проработке и решении данного вопроса.

Вопрос по совместному сотрудничеству и созданию швейного производства с участием ОАО «Моготекс» на территории Тульской области Российской Федерации находится в стадии обсуждения и первичной проработки.

При этом тульская сторона выразила желание по созданию торгового объекта, который бы реализовывал трикотажный и льняной ассортимент, производимый предприятиями концерна «Беллегпром».

Стороны договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве и дальнейшем взаимодействии по обозначенным направлениям.

Товарооборот в январе-мае 2019 г. составил 79,7 млн. долларов США, экспорт товаров – 26,4 млн. долларов США, а импорт – 53,3 26,4 млн. долларов США. Основу экспорта составляют колбасы и мясные продукты, тара пластмассовая, пряжа из синтетических волокон и лазеры. Основа импортируемой продукции – чугун, ферросплавы и предметы гигиены для женщин.