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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В ПА ОБСЕ БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИЛА ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЯХ И ИННОВАЦИЯХ
16:12 05.07.2019

На заседании Общего комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде 5 июля в рамках 28-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге рассмотрен подготовленный белорусской стороной проект резолюции «Стратегическое прогнозирование в областях науки, технологий и инноваций для устойчивого развития».

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания Беларуси, инициированный белорусскими парламентариями проект резолюции получил единогласную поддержку участников заседания.

Проект резолюции по такой тематике рассматривается ПА ОБСЕ впервые. В документе отражены вопросы стратегического прогнозирования наиболее вероятных достижений в областях науки, технологий и инноваций, позволяющего парламентам, правительствам и другим заинтересованным сторонам планировать политику, реализация которой должна принести максимальные социальные и экономические выгоды их странам и обществам.

Подготовленный белорусской стороной проект резолюции «Стратегическое прогнозирование в областях науки, технологий и инноваций для устойчивого развития» войдет в Люксембургскую декларацию, принятие которой состоится 8 июля 2019 года на заключительном пленарном заседании ежегодной сессии ПА ОБСЕ.
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