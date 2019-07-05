БГУ расширит сотрудничество с Кентским университетом (Великобритания). Эту тему обсудили руководители вузов в рамках Международной конференции «Построение устойчивости», которая завершилась 2 июля в Кентербери.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, участниками форума стали делегация университета во главе с ректором Андреем Королем, а также представители университетов, исследовательских учреждений, общественных организаций, органов государственного управления из Европы, Азии, Южной Америки, стран Африки.

Во время встречи с вице-канцлером и президентом Кентского университета Карен Кокс делегация БГУ рассмотрела стратегические вопросы сотрудничества. В частности, речь шла о конкретных механизмах и инициативах его расширения. В ближайшее время стороны планируют активизировать взаимодействие в области разработки и реализации совместных образовательных программ и подготовки научных публикаций.

Следует отметить, что партнерские отношения БГУ с британским вузом активно развиваются. В эти дни в Кентском университете молодые ученые факультетов исторического, географии и геоинформатики, международных отношений БГУ участвуют в Тренинговой школе для молодых исследователей «Управление, устойчивость и порядок». Слушатели из более 10 стран получат уникальный международный опыт в области образования, эффективного управления в условиях развития ИТ, миграционных процессов и региональной безопасности.

Международный форум и Тренинговая школа организованы в рамках реализации проекта COMPASS, участником которого с 2018 года является БГУ.