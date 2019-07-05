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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АГРАРИИ КУЗБАССА ОЗНАКОМИЛИСЬ С БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКОЙ
12:14 05.07.2019
Аграрии Кузбасса (Россия) ознакомились с белорусской сельхозтехникой в рамках Кузбасского агрофорума и Дня Кузбасского поля-2019.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, на выставочных площадках были представлены комбайны ОАО «Гомсельмаш», трактора МТЗ, сельхозтехника производства АМКОДОР и кормораздатчики «ХОЗЯИН». ОАО Борисовский завод «Металлист» показал зерноочистительные и сушильные комплексы, линии по производству комбикормов под брэндом «Полымя».
В мероприятиях принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Глава региона обсудил с руководителем отделения посольства Беларуси в Новосибирске Андреем Гасюком вопросы расширения сотрудничества с белорусскими предприятиями сельскохозяйственного машиностроения.
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