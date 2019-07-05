МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБСУДЯТ 10 ИЮЛЯ СИСТЕМУ ФИТОСАНИТАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ БЕЛОРУССКИХ ЯБЛОК И ГРУШ

10:34 05.07.2019 10 июля состоятся переговоры Россельхознадзора под руководством Сергея Данкверта и ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь. Как сообщает российское ведомство, в ходе встречи планируется рассмотреть систему фитосанитарной сертификации белорусских яблок и груш, а также обеспечение прослеживаемости указанной продукции при поставках из Белоруссии в Россию.