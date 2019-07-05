|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБСУДЯТ 10 ИЮЛЯ СИСТЕМУ ФИТОСАНИТАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ БЕЛОРУССКИХ ЯБЛОК И ГРУШ
10:34 05.07.2019
10 июля состоятся переговоры Россельхознадзора под руководством Сергея Данкверта и ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь.
Как сообщает российское ведомство, в ходе встречи планируется рассмотреть систему фитосанитарной сертификации белорусских яблок и груш, а также обеспечение прослеживаемости указанной продукции при поставках из Белоруссии в Россию.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2019
Курсы в банках
на 05.07.2019
Конвертация в банках
на 05.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте