Представители ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) приняли участие в трех выставочных мероприятиях, состоявшихся 2 июля на базе Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»: выставке белорусских производителей Made in Belarus, организованной Белорусской торгово-промышленной палатой, выставке китайских товаров и услуг, организованной China Machinery Engineering Corporation и постоянно действующей выставке продукции белорусских и китайских компаний, организованной China Merchants Group.

Как сообщает сайт БУТБ, в ходе посещения выставок проведены переговоры с рядом китайских компаний, заинтересованных в осуществлении торгово-закупочной деятельности в Республике Беларусь.

До китайских деловых кругов доведена информация о возможностях и преимуществах использования биржевого механизма в трансграничной торговле, при этом основное внимание уделено торгам промышленными и потребительскими товарами как наиболее гибкому и универсальному инструменту для выхода на рынок Беларуси и других государств-членов Евразийского экономического союза.