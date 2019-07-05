|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ ПРОИНФОРМИРОВАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КИТАЙСКОГО БИЗНЕСА О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПЛОЩАДКИ ППТ
09:10 05.07.2019
Представители ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) приняли участие в трех выставочных мероприятиях, состоявшихся 2 июля на базе Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»: выставке белорусских производителей Made in Belarus, организованной Белорусской торгово-промышленной палатой, выставке китайских товаров и услуг, организованной China Machinery Engineering Corporation и постоянно действующей выставке продукции белорусских и китайских компаний, организованной China Merchants Group.
Как сообщает сайт БУТБ, в ходе посещения выставок проведены переговоры с рядом китайских компаний, заинтересованных в осуществлении торгово-закупочной деятельности в Республике Беларусь.
До китайских деловых кругов доведена информация о возможностях и преимуществах использования биржевого механизма в трансграничной торговле, при этом основное внимание уделено торгам промышленными и потребительскими товарами как наиболее гибкому и универсальному инструменту для выхода на рынок Беларуси и других государств-членов Евразийского экономического союза.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2019
Курсы в банках
на 05.07.2019
Конвертация в банках
на 05.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте