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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОЛЕЕ BR168,4 ТЫС. БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО ИЗ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В "ЗУБРЕНКЕ" ДЕТЕЙ ИЗ ПОЛЬШИ И ЯПОНИИ
09:16 04.07.2019
Беларусь организует отдых и оздоровление в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" для 37 детей из Польши и 36 – из Японии. Для этого из резервного фонда президента выделяются денежные средства в размере более Br168,4 тыс. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, приглашение детей из зарубежных стран способствует дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в социальной сфере, а также укреплению позитивного имиджа Беларуси.
Отдых в нашей стране детей из Японии организуется ежегодно, начиная с 2012 года. Для оздоровления в Беларусь приезжают юные жители тех районов Японии, которые пострадали от стихийных бедствий в 2011 году. Дети из Польши впервые летом этого года приглашаются на отдых и оздоровление, организованные белорусской стороной.
Зарубежные гости смогут воспользоваться санаторно-оздоровительными услугами на базе лагеря "Зубренок", посетить экскурсионные, культурные, спортивно-массовые мероприятия в Минске и регионах страны.
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