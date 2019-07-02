ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БОЛЕЕ BR168,4 ТЫС. БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО ИЗ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В "ЗУБРЕНКЕ" ДЕТЕЙ ИЗ ПОЛЬШИ И ЯПОНИИ
09:16 04.07.2019

Беларусь организует отдых и оздоровление в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" для 37 детей из Польши и 36 – из Японии. Для этого из резервного фонда президента выделяются денежные средства в размере более Br168,4 тыс. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, приглашение детей из зарубежных стран способствует дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в социальной сфере, а также укреплению позитивного имиджа Беларуси.

Отдых в нашей стране детей из Японии организуется ежегодно, начиная с 2012 года. Для оздоровления в Беларусь приезжают юные жители тех районов Японии, которые пострадали от стихийных бедствий в 2011 году. Дети из Польши впервые летом этого года приглашаются на отдых и оздоровление, организованные белорусской стороной.

Зарубежные гости смогут воспользоваться санаторно-оздоровительными услугами на базе лагеря "Зубренок", посетить экскурсионные, культурные, спортивно-массовые мероприятия в Минске и регионах страны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.07.2019
валюта курс
EUR 2.3117
USD 2.0471
RUB 3.2371
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3117 -0.0032
USD 2.0471 +0.0029
RUB 3.2371 -0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3100 2.3140
USD 2.0460 2.0520
RUB 3.2300 3.2390
подробнее

Конвертация в банках
на 04.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1310
EUR/RUB 71.2500 71.8000
USD/RUB 63.1500 63.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте