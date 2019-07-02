|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ЗАИНТЕРЕСОВАНА В РАСШИРЕНИИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С НЕМЕЦКИМ БИЗНЕСОМ
16:05 02.07.2019
Администрация СЭЗ «Гродноинвест» приняла участие в заседании Белорусско-германского неправительственного совета делового сотрудничества, которое состоялось 1 июля в БелТПП в Минске.
Как сообщает сайт СЭЗ, в ходе заседания была отмечена готовность СЭЗ «Гродноинвест» к обсуждению различных вариантов сотрудничества с немецким бизнесом, от производственной кооперации с действующими резидентами в различных секторах экономики до реализации совместных инвестиционных проектов.
Немецкой стороне предложено посетить инвестиционные площадки СЭЗ, ознакомиться с успешными проектами, а также принять участие в инвестиционном форуме «Еврорегион «Неман-2019».
СЭЗ «Гродноинвест» активно работает с немецким бизнесом и заинтересована в расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В реализацию проектов на территории СЭЗ привлечено свыше 250 млн долл. США инвестиций из Германии, включая кредитные линии. Ежегодно наращивается товарооборот, достигнув в 2018 году 31 млн долл. США. Свои проекты реализуют две компании с немецким капиталом ИООО «Белабеддинг» и ООО «ХАВЕР ВУ металлотканый завод».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 02.07.2019
Курсы в банках
на 02.07.2019
Конвертация в банках
на 02.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте