Администрация СЭЗ «Гродноинвест» приняла участие в заседании Белорусско-германского неправительственного совета делового сотрудничества, которое состоялось 1 июля в БелТПП в Минске.

Как сообщает сайт СЭЗ, в ходе заседания была отмечена готовность СЭЗ «Гродноинвест» к обсуждению различных вариантов сотрудничества с немецким бизнесом, от производственной кооперации с действующими резидентами в различных секторах экономики до реализации совместных инвестиционных проектов.

Немецкой стороне предложено посетить инвестиционные площадки СЭЗ, ознакомиться с успешными проектами, а также принять участие в инвестиционном форуме «Еврорегион «Неман-2019».

СЭЗ «Гродноинвест» активно работает с немецким бизнесом и заинтересована в расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В реализацию проектов на территории СЭЗ привлечено свыше 250 млн долл. США инвестиций из Германии, включая кредитные линии. Ежегодно наращивается товарооборот, достигнув в 2018 году 31 млн долл. США. Свои проекты реализуют две компании с немецким капиталом ИООО «Белабеддинг» и ООО «ХАВЕР ВУ металлотканый завод».