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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНСПОРТА БЕЛАРУСИ И МИНЭКОНОМИКИ ЛАТВИИ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
14:34 02.07.2019

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и министр экономики Латвии Ралфс Немиро подписали меморандум о сотрудничестве ведомств в сфере туризма.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минспорта, стороны, в частности, договорились оказывать друг другу методическую помощь при разработке соответствующих национальных законов и нормативных правовых актов; обмениваться информацией, относящейся к сфере туризма; обмениваться опытом сотрудничества между органами государственного управления в сфере туризма и туристическими организациями; содействовать в разработке и внедрении трансграничных туристических продуктов.

С 2018 года действует совместный комитет по туризму, который обеспечивает выполнение достигнутых договоренностей.

Его заседания будут проходить поочередно в Беларуси и Латвии.

В ходе встречи обсуждалась также тема подготовки к чемпионату мира по хоккею с шайбой - 2021, который пройдет в Минске и Риге.

По мнению участников переговоров, совместный проект будет способствовать привлечению туристов в наши страны, а также дальнейшему развитию и укреплению двусторонних отношений.
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