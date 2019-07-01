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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЛАТВИЯ РАЗРАБОТАЮТ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОЛОСЫ РАДИОЧАСТОТ 694-790 МГЦ В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ
11:27 02.07.2019
Беларусь и Латвия разработают проект соглашения по использованию полосы радиочастот 694-790 мгц в приграничных районах. Такая договоренность достигнута на состоявшихся 1 июля переговорах министра связи и информатизации Беларуси Константина Шульгана и министра сообщения Латвии Талиса Линкайтса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи, не позднее 1 января 2020 года стороны разработают проект соглашения по техническим критериям относительно оптимального и эффективного использования полосы радиочастот 694-790 МГц в приграничных районах системами мобильной связи следующего поколения во избежание взаимных радиопомех с целью последующего высвобождения полосы радиочастот 694-790 МГц от радиоэлектронных средств наземного цифрового телевизионного вещания.
Освобождение полосы радиочастот 694-790 МГц от средств наземного цифрового телевизионного вещания позволит обеспечить выделение необходимого радиочастотного спектра для развития сетей сотовой подвижной электросвязи по технологии 5G (IMT-2020).
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