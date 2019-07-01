Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин обсудил с председателем правления китайской национальной машиностроительной корпорации SINOMACH Чжаном Сяолунем на встрече 1 июля вопросы дальнейшего сотрудничества.

Александр Турчин напомнил, что пять лет назад между правительством Беларуси и корпорацией SINOMACH было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве.

«На его основании входящие в состав корпорации компании реализуют в Беларуси ряд масштабных инвестиционных проектов. Правительство остается приверженцем дальнейшего сотрудничества в рамках подписанного соглашения. Корпорация SINOMACH внесла огромный вклад в развитие и становление белорусского-китайского парка «Великий камень». Хочу поблагодарить вас за эту поддержку, на мой взгляд, без нее было бы очень сложно реализовать данный проект», - подчеркнул он.

Первый вице-премьер отметил, что в индустриальном парке уже проделана большая работа: компаниям предоставлен уникальный правовой режим, создана инженерно-транспортная инфраструктура.

«Сейчас парк нуждается в масштабных проектах, способных привлечь за собой сопутствующее производство, создавать специализированные отраслевые кластеры. Мы рассчитываем на поддержку корпорации SINOMACH в этих вопросах», - сказал первый заместитель премьер-министра.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, во время встречи обсуждались и другие вопросы. В частности, сотрудничество с китайской корпорацией в сфере машиностроения.

«Беларусь традиционно сильна в машиностроении, и, на мой взгляд, у нас должны быть совместные проекты в этом направлении. Я возглавляю наблюдательный совет «Гомсельмаша», поэтому мне было бы интересно услышать ваше мнение о возможных перспективах сотрудничества с этим предприятием», - резюмировал Александр Турчин.

Чжан Сяолунь рассказал, что этот визит в Беларусь – первый для него.

«Ваша страна произвела на меня очень хорошее впечатление: и погода, и белорусский народ, и наш совместный проект «Великий камень». Сейчас в парке идет выставка, и очень много предприятий принимают в ней участие. Это говорит о том, что между странами действительно очень хорошие отношения, и поэтому предприятия хотят сюда приехать и начать здесь свой бизнес. Говорит это и том, что наш совместный проект «Великий камень» стал более известным», - подчеркнул он.

Прокомментировал председатель правления корпорации SINOMACH и сотрудничество Беларуси и Китая в области машиностроения.

«В феврале этого года министр промышленности и посол Беларуси в Китае посетили нашу корпорацию и выразили интерес к развитию сотрудничества в части машиностроения. Я поддерживаю эту идею, потому что Беларусь имеет очень хорошую основу в данной отрасли», - заявил он и напомнил, что есть примеры сотрудничества с Минским тракторным заводом.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между правительством Беларуси и SINOMACH было подписано в июне 2014 года. В рамках данного документа компании, входящие в состав корпорации, реализуют ряд масштабных проектов. К примеру, построена Витебская ГЭС на реке Западная Двина. Кроме того, среди проектов холдинга – строительство системы электроснабжения, а также инженерно-транспортной инфраструктуры индустриального парка «Великий камень».

Китайская национальная машиностроительная корпорация «SINOMACH» – одна из крупнейших в Китае государственных корпораций, сегодня она является одним из ведущих в КНР разработчиком и производителей машиностроительного оборудования. В состав корпорации входят более 50 дочерних структур, 140 представителей и филиалов, действующих в различных странах мира. Корпорация реализовала проекты в более чем 170 странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Америки. На протяжении последних лет SINOMACH входит в топ-500 крупнейших компаний мира (Fortune 500).