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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА К РАСШИРЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПРОГРАММАМИ И АГЕНТСТВАМИ ООН ПО ПРИОРИТЕТНЫМ ДЛЯ СТРАНЫ НАПРАВЛЕНИЯМ
09:00 02.07.2019
Беларусь готова к расширению сотрудничества с программами и агентствами ООН по приоритетным для страны направлениям, в том числе в области достижения целей устойчивого развития и международного чернобыльского сотрудничества. Это подтвердил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас на встрече с постоянным координатором системы развития Организации Объединенных Наций в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 1 июля состоялась встрече собеседники обсудили широкий круг вопросов взаимодействия Министерства иностранных дел с офисом ООН и представительствами учреждений системы ООН в Беларуси.
В частности, были рассмотрены пути дальнейшего совершенствования деятельности в стране в контексте устойчивого развития, возможности укрепления существующего национального координационного механизма по устойчивому развитию, а также целесообразность более широкого распространения информации – как в стране, так и за рубежом – об успешных национальных программах и передовом опыте в этой области.
Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке визита генерального секретаря ООН А.Гутерриша в Минск в сентябре 2019 года. Собеседники отметили целесообразность и желательность того, чтобы в программе визита существенное место заняла проблематика устойчивого развития.
Заместитель министра и глава офиса ООН затронули тему развития туризма в Беларуси и отметили целесообразность объединения усилий заинтересованных международных партнеров ради содействия развитию туризма в стране, в том числе т.н. ностальгического туризма, в малых городах и сельской местности в рамках мер по развитию малого и среднего предпринимательства и программной деятельности учреждений системы ООН по содействию развитию на местном уровне.
А. Дапкюнас и И. Казана-Вишневецкий сошлись во мнении о целесообразности комплексного осмысления особенностей нового этапа сотрудничества ООН и Беларуси, ясного определения целей этого взаимодействия и совместного согласования в соответствии с ними условий работы учреждений системы ООН в стране.
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