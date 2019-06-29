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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДОКШИЦКИЙ РАЙИСПОЛКОМ И АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА ПОДПИСАЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ К ДОГОВОРУ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
14:28 01.07.2019
Докшицкий районный исполнительный комитет Витебской области и администрация Дмитриевского района Курской области России подписали план мероприятий к договору о сотрудничестве на XIX Курской Коренской ярмарке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации Беларуси, сегодня реализовывается план мероприятий на 2017-2019 годы к соглашению от 25 января 2002 года между правительством Беларуси и администрацией Курской области России о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанный 29 июля 2017 года.
Между Беларусью и Курской областью также действуют соглашения с 4 регионами (Гомельской, Могилевской, Гродненской областями и Минским горисполкомом) и 18 протоколов о побратимских связях между районами и городами сторон.
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