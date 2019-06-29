Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько принял участие в 133-й/134-й Сессиях Совета таможенного сотрудничества, которые прошли 27-29 июня в Брюсселе (Бельгия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, в рамках мероприятий между Беларусью и Уругваем подписано соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, а между белорусской и украинской таможенными службами – протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом.

В ходе сессий прозвучали выступления руководства Всемирной таможенной организации, Совета, рассмотрены ключевые вопросы по основным направлениям деятельности таможенных служб, проведены консультации в части сотрудничества таможенных администраций, входящих в различные регионы ВТамО.

На сессиях обсуждены и вопросы институционального развития, оценки таможенной стоимости, соблюдения и упрощения таможенных процедур.

Председатель ГТК Ю. Сенько обсудил ряд вопросов сотрудничества с представителями таможенных администраций иностранных государств. В частности, с таможенной службой Германии обсуждена подготовка Твиннинг-проекта, касающегося укрепления сотрудничества между Европейским союзом и Республикой Беларусь в таможенной сфере.

Руководитель белорусской таможни также принял участие в выборах руководителей директоратов, членов комитетов и председателя Совета таможенного сотрудничества.

Благодаря участию белорусской таможенной службы в Сессиях Совета, ключевых мероприятиях Всемирной таможенной организации, позиция Беларуси доводится до международного таможенного сообщества и учитывается при принятии решений в таможенной сфере и формировании международной таможенной политики.