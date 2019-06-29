На основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров Республики Беларусь одобрено 9 проектов международной технической помощи (МТП).

Согласно опубликованному в НЦПИ постановлению Совета министров № 429 от 28 июня 2019 года, одобрены следующие проекты МТП и определены министерства и облисполкомы, обеспечивающие координацию и эффективный контроль за реализацией проектов:

«Поддержка демаркации белорусско-украинской границы» – Государственный пограничный комитет;

«Создание центров информационно-коммуникационных технологий и образования в Остроленке и Мостах» – Гродненский облисполком;

«Новый подход к трансграничной системе управления чрезвычайными ситуациями» – Гродненский облисполком;

«Поддержка предпринимательства в сфере туризма на местном уровне в Республике Беларусь» – Министерство спорта и туризма;

«Буг объединяет нас – создание двух трансграничных туристических маршрутов для сплава на байдарках» – Брестский облисполком;

«Модернизация и совершенствование системы охранного видеонаблюдения, а также поставка и монтаж резервного источника питания» – Национальная академия наук Беларуси;

«Продвижение исторического и культурного наследия на пограничье посредством внедрения инноваций в музеях» – Гродненский облисполком;

«Поддержка функционирования архитектуры управления процессом достижения Целей устойчивого развития Республики Беларусь» – Министерство иностранных дел;

«Строительство инфраструктуры на железнодорожном пограничном переходе в Семянувке» – Государственный таможенный комитет.

Постановление вступило в силу 28 июня.