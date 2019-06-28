Компании Парка высоких технологий (ПВТ) готовы поставлять в Россию качественный программный продукт. Об этом заявил директор ПВТ Всеволод Янчевский во время встречи с вице-премьером правительства России Максимом Акимовым, который 28 июня посетил Парк.

«Нам очень приятно внимание российских коллег к Парку высоких технологий. Вы знаете, что большая часть экспорта ПВТ идет в США и Европу – это рынки очень жесткой конкуренции, где требования к качеству очень высокие. Наши белорусские продукты выигрывают эту конкуренцию. Пока на Россию мы поставляем всего несколько процентов, но сегодня наши компании готовы поставлять очень качественный программный продукт», - отметил Всеволод Янчевский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, в ходе визита были продемонстрированы лазерные технологии для косметологии и медицины, нанопокрытия для смартфонов, решения в сфере искусственного интеллекта для хирургии, первая белорусская криптобиржа, новая система платежей по QR-коду (белорусский Wechat). Максим Акимов прокатился и на виртуальном мотоцикле.

Вице-премьеру России также показали перспективные стартапы Парка: систему мониторинга фермерских полей, мини-лабораторию по отслеживанию загрязненного воздуха, а также электронный стетоскоп, который синхронизируется со смартфоном.

Комментируя проект из сферы медицины, Максим Акимов подчеркнул, что белорусская технология позволяет сэкономить на дорогостоящем лечении и особенно на удаленных территориях.

"Если нет доктора, то можно эти данные с электронного стетоскопа передать дистанционно. У Вас отличные проекты. Обязательно приходите на наш рынок", - подчеркнул российский вице-премьер.

Максиму Акимову также рассказали о перспективных возможностях парящей голограммы, которую разрабатывают в Беларуси. Сегодня специалисты работают над тем, чтобы голограмма смогла повторять жесты и мимику человека.

"Раньше было просто IT, а сейчас хай-тек", - прокомментировал новые технологии и в целом рост Парка директор ПВТ Всеволод Янчевский.