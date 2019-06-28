ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОМПАНИИ ПВТ ГОТОВЫ ПОСТАВЛЯТЬ В РОССИЮ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
11:51 01.07.2019

Компании Парка высоких технологий (ПВТ) готовы поставлять в Россию качественный программный продукт. Об этом заявил директор ПВТ Всеволод Янчевский во время встречи с вице-премьером правительства России Максимом Акимовым, который 28 июня посетил Парк.

«Нам очень приятно внимание российских коллег к Парку высоких технологий. Вы знаете, что большая часть экспорта ПВТ идет в США и Европу – это рынки очень жесткой конкуренции, где требования к качеству очень высокие. Наши белорусские продукты выигрывают эту конкуренцию. Пока на Россию мы поставляем всего несколько процентов, но сегодня наши компании готовы поставлять очень качественный программный продукт», - отметил Всеволод Янчевский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, в ходе визита были продемонстрированы лазерные технологии для косметологии и медицины, нанопокрытия для смартфонов, решения в сфере искусственного интеллекта для хирургии, первая белорусская криптобиржа, новая система платежей по QR-коду (белорусский Wechat). Максим Акимов прокатился и на виртуальном мотоцикле.

Вице-премьеру России также показали перспективные стартапы Парка: систему мониторинга фермерских полей, мини-лабораторию по отслеживанию загрязненного воздуха, а также электронный стетоскоп, который синхронизируется со смартфоном.

Комментируя проект из сферы медицины, Максим Акимов подчеркнул, что белорусская технология позволяет сэкономить на дорогостоящем лечении и особенно на удаленных территориях.

"Если нет доктора, то можно эти данные с электронного стетоскопа передать дистанционно. У Вас отличные проекты. Обязательно приходите на наш рынок", - подчеркнул российский вице-премьер.

Максиму Акимову также рассказали о перспективных возможностях парящей голограммы, которую разрабатывают в Беларуси. Сегодня специалисты работают над тем, чтобы голограмма смогла повторять жесты и мимику человека.

"Раньше было просто IT, а сейчас хай-тек", - прокомментировал новые технологии и в целом рост Парка директор ПВТ Всеволод Янчевский.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2019
валюта курс
EUR 2.3251
USD 2.0433
RUB 3.2387
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3251 +0.0021
USD 2.0433 0
RUB 3.2387 -0.0037
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3140 2.3180
USD 2.0430 2.0470
RUB 3.2340 3.2440
подробнее

Конвертация в банках
на 01.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1360
EUR/RUB 72.1500 71.7500
USD/RUB 63.0000 63.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте