Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам сотрудничества в сфере образования подписан 28 июня в Минске. Подписи под документом поставили министр образования Беларуси Игорь Карпенко и министр образования ОАЭ Хуссейн аль-Хаммади.

"Меморандум закладывает основы взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Конечно же, нам интересно, чтобы развивалось взаимодействие между конкретными учреждениями образования, к примеру, нашими вузами. Во время визита министр посетил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Белорусский национальный технический университет, в частности Технопарк. Есть интерес к развитию контактов в сфере совместных научных исследований. Здесь тоже есть ряд приоритетных направлений, которые интересны ОАЭ и нам. Это вопросы IT-сферы, техники и технологий", - сказал Игорь Карпенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования Беларуси, во время переговоров стороны высказали заинтересованность в разработке двусторонней программы сотрудничества на 2019-2020 гг.

В рамках этой программы предусматривается установление прямых контактов между учреждениями высшего образования двух стран, подписание прямых межуниверситетских договоров, обмен предложениями в сфере научного сотрудничества, осуществление взаимного обмена информацией о проведении мероприятий образовательного характера, возможностях повышения квалификации педагогических кадров из числа профессорско-преподавательского состава в вузах.