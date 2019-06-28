Беларусь и Россия рассматривают возможность провести эксперимент по созданию единой системы транзита товаров по таможенной территории ЕАЭС с использованием электронных навигационных пломб. Этот вопрос обсуждался 28 июня на встрече первого вице-премьера Беларуси Александра Турчина с заместителем председателя правительства России Максимом Акимовым.

"Это хороший проект, в который вовлечены наши страны, Казахстан. Транзитный грузооборот по линии Китай-Европа постоянно возрастает, и одна из ключевых тем - обеспечить максимально комфортное прохождение грузов как с востока на запад, так и с запада на восток", - отметил Александр Турчин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в настоящее время в Беларуси национальным оператором во взаимодействии с Государственным таможенным комитетом разработана система отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных устройств. В течение одного-двух месяцев должна завершиться разработка белорусских электронных пломб. Стартовал второй этап национального эксперимента по оперативному мониторингу маршрутов следования автомобилей международной перевозки в режиме реального времени. Чтобы дальше продвинуться в работе, необходим выход на двусторонний (белорусско-российский) или трехсторонний, многосторонний форматы.

Белорусская сторона предлагает с учетом высокого уровня интеграции провести эксперимент по отслеживанию транзитных грузовых перевозок на территории Союзного государства. Подобный двусторонний формат ранее тестировался в России и Казахстане. По мнению первого вице-премьера, единый подход будет наиболее эффективным и привлекательным для бизнеса, поскольку не предполагает остановок по пути следования для дополнительных контрольных мероприятий. Белорусский оператор готов работать в любом формате.

Максим Акимов считает, что эффективная логистика важна для любого производственного процесса.

"И наша задача дать бизнесу, не только белорусскому и российскому, но и нашим партнерам по интеграционному объединению, коллегам из дальнего зарубежья подобного рода продукт. Думаю, мы довольно близки к этому", - отметил Максим Акимов.

Он обратил внимание, что сейчас важно сформировать технические требования к устройству, договориться о модели оборота данных, их доступности, стоимости услуги.

Единая транзитная система позволит ускорить и повысить прозрачность совершения таможенных операций, будет способствовать сокращению издержек при транзите товаров с одновременным сохранением надлежащего уровня контроля за перемещением товаров по территории ЕАЭС.

Кроме встречи в правительстве, российская делегация посетила Парк высоких технологий и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".