Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали Договор о стратегическом партнерстве по итогам состоявшихся в Минске 28 июня переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, представители обоих государств также подписали ряд важных документов о сотрудничестве в информационной, образовательной, научно-технической, правоохранительной, финансовой, спортивной, сельскохозяйственной сферах.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь настроена на системную и долговременную работу в экономической сфере. Однако, по его мнению, товарооборот под $40 млн, который достигнут по итогам 2018 года, абсолютно не соответствует потенциалу белорусско-таджикского сотрудничества.

Он привел несколько направлений, где, как он считает, Беларусь и Таджикистан должны углубить сотрудничество.

По его словам, схожесть взглядов на развитие реального сектора заложила основу для сотрудничества в области промышленной кооперации. Уже второй год в Гиссаре работает совместное сборочное производство тракторов МТЗ, при этом белорусская сторона готова к еще более активному партнерству, например, расширению номенклатуры выпускаемой техники, адаптированной под нужды аграрной отрасли Таджикистана.

"Этому будет способствовать принятие решения об освобождении совместно выпускаемой продукции от уплаты налога на добавленную стоимость", - заметил Лукашенко.

Дальнейшие перспективы он также видит в поставках белорусских грузовых автомобилей, дорожно-строительной и пассажирской техники, обновлении парка железнодорожных вагонов, соответствующих таджикским климатическим и эксплуатационным условиям. Александр Лукашенко уверен, что жители Душанбе смогли по достоинству оценить белорусские троллейбусы. Однако здесь стороны имеют небольшие разногласия: Таджикистан предлагает снизит стоимость техники, что для белорусского предприятия не очень выгодно. Лукашенко считает, что этот вопрос можно урегулировать.

"Это очень важно, это первые шаги. Пускай полторы сотни (троллейбусов. - Прим.), но это хороший объем. Надо договариваться и поставлять, коль есть спрос на нашу продукцию, особенно троллейбусы в Душанбе", - сказал он.

"В настоящее время кризисные явления в мире вносят коррективы в развитие экономических отношений. Поэтому важно искать новые формы и методы работы, в том числе с учетом имеющихся в Беларуси инструментов поддержки экспорта", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Параллельно с проектами в машиностроении необходимо расширять диалог в сельском хозяйстве, включая аграрное образование. Беларуси и Таджикистану надо работать над увеличением взаимных закупок продовольствия и продукции легкой промышленности, развивать сотрудничество в области племенного животноводства.

"Приветствуем начало работы в Душанбе совместной компании по производству молочных продуктов. Белорусский опыт в этой отрасли, а также технологии и сырье позволяют создать уникальные для Таджикистана предприятия. Они будут выпускать экологичную, качественную продукцию, откроют возможности для наращивания экспорта в Китай, Афганистан, иные страны", - сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что за короткий период Беларусь и Таджикистан достигли определенных успехов в научно-технической сфере, дополнительный импульс этому придает деятельность совместной рабочей группы по сотрудничеству в области науки и технологий. Динамично развиваются и отношения в гуманитарной сфере. В настоящее время в белорусских вузах обучаются более 500 таджикских граждан, а благодаря созданию пяти совместных факультетов сегодня можно получать белорусское образование и в Таджикистане.

В то же время таджикское руководство хочет расширить сотрудничество с Беларусью в сфере образования. Перспективным для него видится создание в Таджикистане филиалов белорусских вузов, открытие новых совместных факультетов и даже учреждений высшего образования.

"Надо помочь заложить основу. Как сказал Эмомали Шарипович, пускай сразу тысяча, полторы тысячи будет студентов, с малого надо начинать. Думаю, надо изучить эту тему и поддержать наших таджикских друзей", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусская сторона также готова обмениваться опытом профессионально-технической подготовки кадров, создания сети необходимых центров, оказывать консультационные услуги в сфере развития образовательных программ.