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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ БЕЛАРУСИ И ГЕНПРОКУРАТУРА ТАДЖИКИСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
18:00 28.06.2019

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич и генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон подписали соглашение о сотрудничестве между ведомствами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, вопрос заключения соглашения прорабатывался международными подразделениями, в том числе по поручению глав двух ведомств по итогам визита таджикской делегации в Следственный комитет Беларуси я в ноябре 2017 года.

Документом определяются основные направления сотрудничества двух ведомств: организация и обеспечение исполнения международных договоров в уголовно-правовой сфере, участниками которых являются Беларусь и Таджикистан; борьба с преступностью, в том числе в ее организованных формах, терроризмом, коррупцией, и иными видами преступлений, представляющих повышенную угрозу для общества; обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина; подготовка и повышение квалификации кадров; научно-исследовательская деятельность.

Соглашением также предусматривается ряд форм сотрудничества сторон, в том числе обмен информацией, которая может способствовать предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, обмен опытом работы по организации деятельности органов предварительного следствия и другие.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич высоко оценил перспективы сотрудничества с таджикскими коллегами и подчеркнул, что подписание соглашения – конкретный шаг, направленный на укрепление двустороннего взаимодействия в уголовно-правовой и иных сферах деятельности двух ведомств.

«Мы рассчитываем на то, что данное соглашение позволит более эффективно противодействовать преступности в любых ее проявлениях, а также усовершенствовать механизмы защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц в Беларуси и Таджикистане», – добавил Иван Носкевич.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о действующих правовых системах Беларуси и Таджикистана, существующих тенденциях в сфере досудебного уголовного производства, а также дальнейших перспективах сотрудничества.
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