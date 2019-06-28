МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЖКХ БАШКОРТОСТАНА ЗАИНТЕРЕСОВАНО В БЕЛОРУССКОЙ ТЕХНИКЕ

16:33 28.06.2019 Вопросы взаимодействия белорусских производителей техники с предприятиями и организациями жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана обсуждались на встрече руководителя отделения посольства Беларуси в Уфе Петра Балтруковича с исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкортостана — министра жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана Борисом Беляевым. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, Б. Беляев выразил заинтересованность в использовании универсальных погрузчиков ОАО «АМКОДОР». Кроме того, Министерство ЖКХ Башкортостана рассмотрит варианты использования белорусской техники ОАО «МАЗ», включая уборочные, подметальные, поливомоечные, вакуумные машины, мусоровозы и другую специальную технику, в том числе с учетом возможной промышленной кооперации. П. Балтрукович подтвердил непосредственное участие отделения посольства в налаживании вопроса взаимодействия сторон.