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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЖКХ БАШКОРТОСТАНА ЗАИНТЕРЕСОВАНО В БЕЛОРУССКОЙ ТЕХНИКЕ
16:33 28.06.2019
Вопросы взаимодействия белорусских производителей техники с предприятиями и организациями жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана обсуждались на встрече руководителя отделения посольства Беларуси в Уфе Петра Балтруковича с исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкортостана — министра жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана Борисом Беляевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, Б. Беляев выразил заинтересованность в использовании универсальных погрузчиков ОАО «АМКОДОР».
Кроме того, Министерство ЖКХ Башкортостана рассмотрит варианты использования белорусской техники ОАО «МАЗ», включая уборочные, подметальные, поливомоечные, вакуумные машины, мусоровозы и другую специальную технику, в том числе с учетом возможной промышленной кооперации.
П. Балтрукович подтвердил непосредственное участие отделения посольства в налаживании вопроса взаимодействия сторон.
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