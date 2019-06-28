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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТАМОЖНИ БЕЛАРУСИ И ПОЛЬШИ УСИЛИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ КИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ
15:24 28.06.2019

В настоящее время таможенные органы Беларуси и Польши реализуется проект международной технической помощи «Усиление возможностей кинологической службы таможенных ведомств Республики Беларусь и Республики Польша».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, общий бюджет проекта составляет 221820 евро. Проект финансируется за счет средств Европейского союза с софинансированием белорусской и польской сторон. Вклад Европейского союза составит 199638 евро, объем софинансирования белорусско-польской части – 22182 евро (10% от стоимости гранта на реализацию проекта).

Данный проект нацелен на повышение уровня обеспечения безопасности жителей, проживающих на территории реализации программы трансграничного сотрудничества посредством препятствия незаконному перемещению запрещенных к обороту наркотических средств, психотропных веществ и предотвращению незаконной миграции, повышение потенциала кинологических отделов партнеров по проекту, улучшение процедуры пересечения границы, усиление пограничной безопасности.

Проект носит трансграничный характер, является симметричным и реализуется с белорусской стороны параллельно с польской стороной по обе стороны границы.

В мае 2019 года в рамках проекта приобретены 3 транспортных средства, оборудованных для перевозки кинологов и служебных собак.

Повышение мобильности групп кинологов при выполнении задач по предотвращению незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ, а также незаконной миграции через белорусско-польскую границу позволит снизить криминальную деятельность на территории программы трансграничного сотрудничества, что позволит повысить общую безопасность людей, проживающих в регионе.

Положительное влияние на повышение потенциала кинологических подразделений партнеров проекта в той же мере оказывает и проведение мероприятий по обмену опытом. Так, с 4 по 7 июня 2019 года на территории Польши Налоговой администрацией Белостока организован тренинг по теме «Обмен опытом по обнаружению табачных изделий таможенными органами Республики Польша», в котором приняли участие представители как польской стороны, так и белорусской.

Теоретическая часть тренинга позволила участникам изучить правовые аспекты закупок служебных собак, вопросы их содержания и использования в ходе проведения таможенного контроля, в том числе в целях обнаружения контрабанды, в частности табачных изделий. Практическая часть включала демонстрацию работы кинологических подразделений польской таможенной службы в ходе проведения таможенного контроля в отношении пассажирского и грузового транспорта.

Данный документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейского союза в рамках программы ТГС-ЕИС «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020. За содержание данного документа исключительную ответственностью несет ГТК Беларуси, и ни при каких условиях данное содержание не может расцениваться как позиция Европейского союза, органа управления или совместного технического секретариата Программы ТГС-ЕИС «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020.
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