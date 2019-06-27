Консультации по актуальным вопросам белорусско-татарстанского сотрудничества во всех сферах состоялись в ходе рабочей встречи руководителя отделения посольства Беларуси в Казани Олега Исаева с помощником президента Республики Татарстан по международным и внешнеэкономическим вопросам Радиком Гиматдиновым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, особое внимание сторон было уделено подготовке визита президента Татарстана Рустама Минниханова в Беларусь, который планируется в сентябре текущего года.

По итогам 2018 года внешнеторговый товарооборот между Беларусью и Татарстаном составил около $1,3 млрд., увеличившись по отношению к 2017 году на 7,6%.