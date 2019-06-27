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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В ПВТ МИНИСТРУ ОБРАЗОВАНИЯ ОАЭ ПОКАЗАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
12:10 28.06.2019
Делегация ОАЭ во главе с министром образования Хуссейном аль-Хаммади 27 июня посетила Парк высоких технологий (ПВТ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, министру показали технологию виртуальной реальности для сферы образования. С помощью VR-шлема и специальных джойстиков можно обучаться навыкам управления поездом, а также овладеть профессией маляра. В планах внедрить эту технологию в нескольких школах. С помощью виртуальной реальности хотят проводить уроки химии и астрономии.
"Мы отправим к вам нашу команду для изучения опыта. Хотим увидеть, как вы будете внедрять виртуальную реальность в школы", - отметил министр образования ОАЭ Хуссейн аль-Хаммади.
Министру образования ОАЭ также продемонстрировали сервис schools.by - система сделана белорусскими специалистами. В прошлом месяце schools.by стал самым популярным образовательным сайтом в стране. Одним из основных продуктов компании является электронный дневник. Сегодня почти 1 тысяча белорусских школ ведет учет отметок с помощью сервиса schools.by. Для всей системы образования он абсолютно бесплатный.
В этом году компания вступила в ПВТ.
Во время визита Хуссейну аль-Хаммади также рассказали об основных положениях цифрового декрета, продемонстрировали технологии дистанционного образования.
Тесное сотрудничество Парка высоких технологий и ОАЭ планируется в рамках Expo-2020. 7 резидентов ПВТ примут участие во Всемирной выставке в Дубае. В зоне «Инновации» национального павильона будут представлены последние разработки белорусских IT-компаний и стартапов: искусственный интеллект в сельском хозяйстве, интеллектуальная система безопасности масштабных мероприятий, кабины виртуальной реальности и «танки» в дополненной реальности. От Парка высоких технологий свои проекты покажут компании Synesis, VironIT, OneSoil, BambooGroup, VirtualRealityTechnologies, Game Stream, Innowise Group.
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