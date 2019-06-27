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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНТРАНС БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ЕАЭС В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
11:14 28.06.2019
Представители Минтранса Беларуси, Белорусской железной дороги и Белорусского государственного университета транспорта 27 июня в Москве приняли участие в обсуждении проектов изменений технических регламентов Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011) и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, на обсуждение уполномоченных представителей органов государств-участников ЕАЭС вынесено более 300 замечаний, полученных по итогам проведённого Евразийской экономической комиссией внутригосударственного согласования проектов изменений.
«Необходимость проведения совершенствования базовых технических регламентов ЕАЭС в сфере железнодорожного транспорта очевидна. Вместе с тем действовать при корректировке таких документов следует весьма осторожно, тщательно выверяя последствия принятия того или иного решения. В основе любых предложений, инициированных нами в сфере определения технических регламентов железнодорожного транспорта, должны быть безопасность и экономика!», - отметил в ходе обсуждения начальник отдела железнодорожного транспорта Минтранса Беларуси Юрий Дубина.
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