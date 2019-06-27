Правительство Беларуси и правительство Польши подписали соглашение о строительстве нового автодорожного пограничного моста через реку Западный Буг на пограничном автодорожном переходе Домачево-Словатичи на белорусско-польской государственной границе. Документ подписан на пятом заседании Белорусско-польской рабочей группы по вопросам сотрудничества в области транспорта, которое состоялось 27 июня на базе управления Белорусской железной дороги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, целью соглашения является обеспечение безопасности и улучшения дорожного движения между странами.

Продолжительность строительства моста через р. Западный Буг на автомобильной дороге Р-94 Брест граница Польши (Домачево) – 1 год и 10 месяцев. Ориентировочная стоимость с учетом продолжительности выполнения работ – порядка 28 млн руб. Его длина составит 208,8 м.

Мостовой переход позволит:

обеспечить круглосуточную беспрерывную работу республиканской автомобильной дороги Р-94 Брест – граница Польши (Домачево) и пограничного перехода «Домачево», что в свою очередь снизит нагрузку на пограничных переходах «Варшавский мост», «Козловичи»;

снизить транспортные и внетранспортные запреты;

повысить скорость движения, обеспечив при этом безопасные условия движения автотранспорта и пешеходов;

обеспечить развитие региона, в том числе в сфере туризма и транзита грузоперевозок.

«Правительства Беларуси и Польши решили построить новый безопасный мост, который позволит проезжать машинам с абсолютно любой грузоподъемностью. Польская сторона инвестирует для этого проекта 27 млн злотых», – сказал министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик.

«Я надеюсь, что мы достаточно быстро выполним все организационные мероприятия, которые необходимы как с белорусской, так и с польской стороны. И в скором будущем приступим уже непосредственно к самому строительству. Была проведена достаточно большая подготовительная работа и мы заинтересованы в том, чтобы данный мост появился как можно быстрее», – отметил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.

На заседании министры транспортных ведомств также обсудили вопросы, связанные с активизацией взаимодействия стран в транспортной отрасли: развития приграничной инфраструктуры, строительства железнодорожных и автомобильных мостов, модернизации автомобильных дорог, воздушного и водного транспорта. Кроме того, были выработаны согласованные позиции по возможным вариантам реализации совместных проектов на условиях, отвечающих интересам обеих сторон.