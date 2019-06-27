Сотрудничество Беларуси с Международной организацией по миграции (МОМ) имеет большой потенциал и его повестка дня должна расширяться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел нашей страны Андрей Дапкюнас во время встречи с руководителем представительства МОМ в Беларуси Зейналом Гаджиевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 27 июня встрече собеседники согласились с тем, что влияние миграционных процессов, особенно трудовой миграции, на социально-экономическое развитие государства является актуальной темой для совместной работы.

В ходе встречи А. Дапкюнас и З. Гаджиев договорились о совместном изучении международного опыта, который может быть полезен Беларуси при разработке и осуществлении на практике национальной стратегии развития туризма, включая так называемый «ностальгический туризм» (туризм в места проживания предков) и вовлечение в эту деятельность соотечественников и заинтересованных партнеров за рубежом.