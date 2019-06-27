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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛОРУССКИМ БИЗНЕСОМ ОБСУЖДАЛОСЬ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ
17:06 27.06.2019
Советник отделения посольства Беларуси в Ростове-на-Дону Владимир Неронский принял участие в межрегиональном форуме «День экспортера — настоящего и будущего».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, главными участниками стали представители среднего и малого бизнеса Юга, как успешно вышедшего на международные рынки, так и заинтересованного в представлении за рубежом, эксперты из области госуправления, науки, бизнес-ассоциаций.
Директор ООО «БАЗИС» Сергей Малеев в ходе деловой встречи с министром экономического развития Ростовской области Максимом Папушенко высказал большую заинтересованность в наращивании темпов сотрудничества с белорусскими партнерами.
Компания «БАЗИС» работает на рынке фасовочно-упаковочного оборудования с 1996 года, в Минске открыто представительство. Компания является активным участником выставочных мероприятий в Беларуси.
Во время общения В. Неронского с М. Папушенко обсуждались вопросы расширения сотрудничества с более активным вовлечением малого и среднего бизнеса.
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