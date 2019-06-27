Делегация деловых кругов Наманганской области Узбекистана во главе с первым заместителем хокима Наманганской области Аюбхоном Камаловым в рамках визита в Витебскую область 25 июня посетила администрацию СЭЗ «Витебск».

Как сообщает сайт СЭЗ, делегация из Узбекистана детально ознакомилась с условиями реализации инвестиционных проектов в границах СЭЗ «Витебск», а также с промышленным потенциалом предприятий-резидентов. Гости выразили заинтересованность в дальнейшей кооперации с рядом резидентов СЭЗ «Витебск».

В ходе встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией СЭЗ «Витебск» и СЭЗ «Косонсой фарм» (Узбекистан).

Наманганская область на западе граничит с Ташкентской областью, на юго-западе — с Согдийской областью Таджикистана, на востоке — с Андижанской областью, на юге — с Ферганской областью, а на севере — с Алабукинским районом Джалал-Абадской области Кыргызстана.

Население Наманганской области составляет более 2,7 млн человек.

В области развито шелковое, текстильное производство, изготовление обуви, обработка хлопка. Есть автомобильный ремонтный цех, химические заводы и электромеханические предприятия, фабрика по производству сухофруктов. Главная сельскохозяйственная продукция области — вино, хлопок, фрукты и сырье для шелкового производства.