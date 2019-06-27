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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ПРОВЕЛ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ БАНГЛАДЕШСКИХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
13:19 27.06.2019
В рамках проходящего 25-29 июня визита посла Беларуси в Индии и Народной Республике Бангладеш (по совместительству) Андрея Ржеусского в Дакку 26 июня состоялись его встречи с руководителями бангладешских министерств и ведомств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров с м инистром коммерции и сопредседателем белорусско-бангладешской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Типу Мунши обсужден комплекс вопросов двусторонних отношений, прежде всего в торгово-экономической и образовательных сферах.
Экономическая повестка дня была рассмотрена на встречах А. Ржеусского с министром местного самоуправления, сельского развития и кооперативов Таджулом Исламом и государственным министром по делам сельского развития и кооперативов Свапаном Бхаттарчарджи.
В тот же день посол Беларуси вручил копии верительных грамот руководителю службы протокола МИД Бангладеш Шахидулу Кариму, а также встретился с генеральным директором департамента Восточной Европы и стран СНГ МИД Мохамадом Даудом Али.
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