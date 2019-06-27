В рамках проходящего 25-29 июня визита посла Беларуси в Индии и Народной Республике Бангладеш (по совместительству) Андрея Ржеусского в Дакку 26 июня состоялись его встречи с руководителями бангладешских министерств и ведомств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров с м инистром коммерции и сопредседателем белорусско-бангладешской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Типу Мунши обсужден комплекс вопросов двусторонних отношений, прежде всего в торгово-экономической и образовательных сферах.

Экономическая повестка дня была рассмотрена на встречах А. Ржеусского с министром местного самоуправления, сельского развития и кооперативов Таджулом Исламом и государственным министром по делам сельского развития и кооперативов Свапаном Бхаттарчарджи.

В тот же день посол Беларуси вручил копии верительных грамот руководителю службы протокола МИД Бангладеш Шахидулу Кариму, а также встретился с генеральным директором департамента Восточной Европы и стран СНГ МИД Мохамадом Даудом Али.